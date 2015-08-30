Меркурий может столкнуться с Венерой в ближайшие 5 миллиардов лет - ученый

Астроном из университета Гавайских островов выяснил, что нестабильность Солнечной системы приведет к падению Меркурия на Солнце или Венеру в ближайшие 5 миллиардов лет, но при этом Земля и прочие планеты останутся на своих местах и им ничего не угрожает.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на статью в Astrophysical Journal.

Астрономы уже на протяжении четырех веков гадают, насколько стабильна Солнечная система, и как долго ее планеты смогут просуществовать, не столкнувшись друг с другом или не выбросив "третьего лишнего" за ее пределы в результате гравитационных взаимодействий. Ответ на этот вопрос крайне сложен и трудоемок с вычислительной точки зрения, и только в последние 20 лет ученые начали пытаться всерьез искать его благодаря быстрому развитию суперкомпьютеров.

Ричард Зеебе (Richard Zeebe) из университета Гавайев в Маноа (США) показал, что Солнечная система действительно является нестабильной и хаотичной по своей природе и что она может потерять Меркурий в отдаленном будущем, просчитав возможные изменения орбит планет за последующие пять миллиардов лет.

Как объясняет планетолог, подобные расчеты его побудили провести заявления некоторых коллег о том, что через некоторое время Земля может быть уничтожена в результате того, что орбита Меркурия будет дестабилизирована и он столкнется с нашей планетой в результате хаотического движения по Солнечной системе.

Зеебе решил перепроверить эти результаты, используя более точные алгоритмы и методики расчетов, "прокрутив" историю Солнечной системы на 5 миллиардов лет вперед. В этих расчетах ученый использовал изобретенные им самим статистические алгоритмы, позволявшие "склеивать" похожие пары орбит для упрощения и ускорения вычислений. Несмотря на все ухищрения, расчеты заняли несколько месяцев на суперкомпьютере Cray CS300 – если бы их проводил обычный домашний компьютер, то они длились бы свыше 1,7 миллиона часов (200 лет).

Оказалось, что Меркурий действительно может погибнуть в ближайшие несколько миллиардов лет, однако его "жертвой" станет не Земля, а Солнце или Венера, с которыми он столкнется через 90-100 миллионов лет после дестабилизации его орбиты в результате ее вытягивания и превращения в эллипс. Как объясняет Зеебе, шансы на это достаточно невелики, 0,6%, однако исключать такой вероятности нельзя.

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С другой стороны, Земле и прочим обитателям Солнечной системы ничто не угрожает, и наша планета будет оставаться на своем месте даже через несколько миллиардов лет после того, как ее поверхность больше не сможет поддерживать жизнь из-за растущей яркости Солнца и исчерпания ресурсов.