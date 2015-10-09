На выходных мимо Земли на близком расстоянии пролетит астероид

Ожидается, что огромный астероид 86666 (2000 FL10) пролетит лунную орбиту примерно 10-11 октября, передает ТСН со ссылкой на The Daily Mirror.

Согласно информации NASA, астероид впервые был замечен 16 лет назад. Ученые классифицировали его как "околоземный астероид", чья орбита пересекает орбиту Земли, аналогично с Аполлоном 1862.

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Однако, если Аполлон классифицировали как потенциально опасный для планеты объект, то астероид 86666 (2000 FL10) не приблизится к Земле настолько, чтобы причинить какой-то вред.

Ученые утверждают, что ближайшие 23 года земляне могут не волноваться.