На выходных мимо Земли на близком расстоянии пролетит астероид
08:51, 09 октября 2015Наука и IT
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В международном космическом агентстве NASA подтвердили, что в эти выходные мимо Земли на очень близком расстоянии пройдет большой астероид.
Астероид пролетит на выходных / Фото NASA
Ожидается, что огромный астероид 86666 (2000 FL10) пролетит лунную орбиту примерно 10-11 октября, передает ТСН со ссылкой на The Daily Mirror.
Согласно информации NASA, астероид впервые был замечен 16 лет назад. Ученые классифицировали его как "околоземный астероид", чья орбита пересекает орбиту Земли, аналогично с Аполлоном 1862.
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Однако, если Аполлон классифицировали как потенциально опасный для планеты объект, то астероид 86666 (2000 FL10) не приблизится к Земле настолько, чтобы причинить какой-то вред.
Ученые утверждают, что ближайшие 23 года земляне могут не волноваться.
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