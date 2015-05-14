К Земле летит крупный астероид-аполлон
14 мая примерно в 16:25 по киевскому времени к Земле приблизится крупный астероид 1999 FN53.
Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на NASA.
Астероид 1999 FN53 диаметром около километра и массой в сотни тысяч тонн приблизится к Земле на расстояние около десяти миллионов километров — это равно 26 дистанциям между Луной и планетой.
По параметрам орбиты небесное тело можно отнести к группе околоземных астероидов, называемых аполлонами. В настоящее время известно около шести тысяч таких объектов.
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Астероид не представляет для Земли никакой опасности, а самим агентством он не включен в перечень потенциально опасных околоземных объектов.
Ученые собираются использовать приближение космического тела для определения параметров его орбиты. Уже сейчас астрономы могут определить его небесную механику на три тысячи лет вперед.