К Земле летит крупный астероид-аполлон

15:09, 14 мая 2015
Наука и IT
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14 мая примерно в 16:25 по киевскому времени к Земле приблизится крупный астероид 1999 FN53.

/ neo.ssa.esa.int

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на NASA.

Астероид 1999 FN53 диаметром около километра и массой в сотни тысяч тонн приблизится к Земле на расстояние около десяти миллионов километров — это равно 26 дистанциям между Луной и планетой.

По параметрам орбиты небесное тело можно отнести к группе околоземных астероидов, называемых аполлонами. В настоящее время известно около шести тысяч таких объектов.

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Астероид не представляет для Земли никакой опасности, а самим агентством он не включен в перечень потенциально опасных околоземных объектов.

NASA

Ученые собираются использовать приближение космического тела для определения параметров его орбиты. Уже сейчас астрономы могут определить его небесную механику на три тысячи лет вперед.

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