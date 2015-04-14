В октябре 2017 года Земля может столкнуться с крупным астероидом

Об этом сообщает Mirror со ссылкой на научного сотрудника из обсерватории Макдональд Техасского университета Джудит Жоржей-Райс.

По словам ученого, наша планета находится на пути движения астероида и столкновение может произойти примерно в октябре 2017 года.

По подсчетам ученых, астероид 2012 TC4 имеет в ширину около 40 м и может вызвать еще больший хаос, чем в России в феврале 2013 года, когда в результате падения метеорита диаметром 17 м было госпитализировано более тысячи человек.

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«Существует вероятность один на миллион, что астероид может ударить по нам»,– отметил представитель Европейского космического агентства Детлеф Кошны.

Напомним, недавно к Земле на расстояние около 4,5 млн километров подошел крупный астероид 2014 YB35, диаметр которого приблизительно составляет 520 метров.