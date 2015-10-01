Facebook позволит загружать в профиль видео вместо фотографии

"Видео-профиль позволит вам показать ту часть себя, которую вы не могли показать раньше и добавит новое измерение к вашему профилю", - ретранслирует заявление компании Русская служба Би-Би-Си.

Кроме того, пользователи смогут поменять фотографию профиля на определенный период времени: задав время начала отображения и окончания. В компании считают, что эта функция пригодится в том случае, если пользователи, например, захотят поддержать любимую команду за неделю до финальной игры или сделать акцент на каком-то важном событии в их жизни.

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Пользователи также могут настроить пространство вверху страницы так, чтобы ее посетители видели необходимую владельцу страницы информацию.

Ранее УНИАН сообщал, что Facebook после многолетних запросов пользователей работает над созданием кнопки «не нравится». По словам Цукерберга, этот шаг позволит пользователям более реалистично выражать эмоции, чем имея лишь один вариант выбора.