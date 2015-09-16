Facebook скоро запустит кнопку "не нравится" - Цукерберг

Об этом во вторник, 15 сентября заявил сооснователь Facebook Марк Цукерберг, передает Mashable.

По словам Цукерберга, этот шаг позволит пользователям более реалистично выражать эмоции, чем имея лишь один вариант выбора.

«Люди спрашивают о кнопке «не нравится» много лет. И сегодня особенный день, поскольку сегодня я заявляю, что мы работаем над этим и очень близки к тому, чтобы запустить тестовый вариант», - сообщил, согласно сюжету CNBC, Цукерберг.

Сооснователь Facebook добавил, что компания избегала этой функции, чтобы не быть похожей на систему Reddit, которая позволяет голосовать «за» и «против» сообщений.

Читайте такжеОснователь Facebook призывает читать реальные книги

«Все, что они действительно хотят – иметь возможность проявлять чувства. Не каждый момент в жизни – это хороший момент», - отметил руководитель компании.

Ранее УНИАН сообщал, что Facebook достиг нового рекорда по посещаемости. В течение одного дня сайт посетили один миллиард людей.