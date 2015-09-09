Ученые назвали самую благоприятную страну для жизни пенсионеров

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на ученых из Великобритании, которые подготовили глобальный индекс качества жизни пожилых людей на Земле.

"Подготовленный нами индекс является первым шагом на пути к полной реализации потенциала для каждого человека на каждом этапе его жизни. Сегодня доля пожилых людей растет во всех странах мира. К 2050 году, 46 из 96 стран в нашем индексе будут на треть населены людьми, чей возраст будет превышать 60 лет. И у нас есть лишь 35 лет для того, чтобы подготовиться к такому будущему", — заявил Тоби Портер (Toby Porter) из организации HelpAge International, спонсировавшей это исследование.

Портер и его коллеги из университета Саутгемптона (Великобритания) провели глобальную перепись среди пожилых жителей Земли, раскрыли их проблемы и описали преимущества и недостатки каждой страны для жизни людей в возрасте, изучив статистику, предоставленную ООН в рамках инициативы по выработки плана действий по устойчивому развитию планеты.

Главным выводом авторов этого доклада, помимо определения топ-10, стало открытие того, что разрыв в продолжительности жизни между самыми удобными и неудобными для пожилых людей странами стабильно растет – он составлял всего 5,7 лет в 1990 году, и 7,3 лет в 2012 году. В среднем, пожилые люди в странах первой десятки живут около 26 лет после выхода на пенсию, тогда как в Афганистане и прочих странах в нижней части рейтинга этот показатель не превышает и 16 лет.

В топ-10, помимо Швейцарии и стран Скандинавии, также входит ряд стран Европы, США, Япония и Канада. Выше всего из стран бывшего СССР в нем расположились Эстония (23 место) и Грузия (29 место), Украина оказалась лишь на 73 месте. Таблицу замыкает Афганистан, и близко к нему расположились Палестина, Пакистан, Мозамбик и ряд африканских стран.

Другой необычный результат – 60 место Южной Кореи – обусловлен тем, что большая часть пожилых людей на территории этого развитого азиатского государства живет в условиях крайней нищеты. По оценкам исследователей, примерно половина пенсионеров-корейцев находится за чертой бедности.

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Как отмечают ученые, в доклад вошла лишь примерно половина государств мира, так как не все правительства стран-членов ООН согласились предоставить сведения о социальном и экономическом положении своих пожилых граждан. Авторы доклада надеются, что в будущем они будут более склонны к сотрудничеству.