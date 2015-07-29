Население Земли к концу века составит 11,2 миллиарда человек - ООН

Население Земли к концу века достигнет 11,2 миллиарда человек, говорится в демографическом докладе ООН.

При этом к 2030 году этот показатель составит 8,5 миллиарда человек, а в 2050 году — 9,7 миллиарда. В настоящее время в мире проживает около 7,3 миллиардов человек, сообщают РИА Новости.

Согласно расчетам экспертов, Индия по числу жителей превзойдет Китай около 2022 года, а в 2050 году Нигерия станет страной с третьим по величине населением, опередив США.

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В докладе также учитывается тенденция человечества к старению. К 2050 году число людей старше 60 лет в мире удвоится, а в Европе к этому времени число пожилых людей превысит 34%.