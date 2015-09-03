Lenovo представила второе поколение "умных" часов

Так экран может быть диаметром 42 или 46 мм для мужчин, есть отдельный 42-мм дизайн для женщин. Ремешок может быть кожанный или металлические нескольких различных цветов, сообщает Lenta.ru.

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Хотя такой набор характеристик похож на разнообразие, которое предлагается покупателям Apple Watch, но смотрятся часы Moto 360 очень хорошо. При этом их цена в США составляет от $300 до $450 в зависимости от модификации, а Apple Watch стоит от $350 до $1100 для вариантов без золотого покрытия.

Moto 360 второго поколения работает под управлением операционной системы Android Wear, под которую написано уже более 4000 приложений. В частности, пользователь может одновременно выводить на экран пройденное расстояния или другие данные фитнес-трекера и степень изношенности шин своего автомобиля, если эта функция поддерживается машиной.

Продажи Moto 360 второго поколения уже начались в США, в других странах они будут доступны в октябре.

Джефф Мередис, вице-президент компании Lenovo по маркетингу, подразделение Tablet Business Unit, Mobile Business Group, сообщил, что бренды Lenovo и Motorola будут пока сосуществовать по всему миру, а продукты под этими марками будут выходить в зависимости от известности бренда в стране. Например, из-за известности бренда Motorola в Америке, там в первую очередь выходят часы и смартфоны серии Moto.

На презентации также были анонсированы 2 модели смартфонов - недорогая Moto g и имиджевая Moto x (с деревянной задней панелью). Они с сентября доступны в США и станут первыми моделями Motorola, которые будут продаваться в Европе после поглощения американской компании китайским Lenovo.