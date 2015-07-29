В Южной Корее создали первые "умные" часы для незрячих (фото)

Они получили название Dot и передают пользователю информацию с использованием шрифта Брайля, передает ZN.UA со ссылкой на ubergizmo.com.

На часах может отображаться одновременно четыре символа по шесть точек в каждом с частотой обновления от 1 до 100 в секунду, в зависимости от уровня подготовки человека.

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По мнению создателей, это позволит сохранить приватность сообщений для незрячих людей.

Если разработчики смогут собрать миллион долларов для второго этапа финансирования, часы можно будет приобрести в США уже в декабре по цене 300 долларов.

Ранее УНИАН сообщал, что армия Китая запретила своим военнослужащим использовать "умные" часы и другие высокотехнологичные гаджеты из-за опасения, что их владелец может быть отслежен с помощью современных технологий.