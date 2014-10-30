Lenovo купила Motorola Mobility за $2,9 млрд у Google

По условиям сделки 1,41 млрд долларов выплачиваются при закрытии сделки, оставшиеся 1,5 млрд долларов - в виде векселя с трехлетним сроком погашения.

Согласно условиям договора, Lenovo приобретает бренд Motorola, модельный ряд смартфонов Motorola, в том числе Moto X, Moto G, Moto E, серию смартфонов DROID, а также планы и проекты по развитию продуктов под брендом Motorola (включая смарт-часы Moto 360), сообщает ТАСС.

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Благодаря покупке Lenovo выйдет на третье место среди крупнейших в мире производителей смартфонов. Motorola станет дочерней компанией, находящейся в полной собственности Lenovo.

Lenovo достигла соглашение о покупке Motorola Mobility у Google в конце января 2014 года. Сама Google приобрела Motorola Mobility в 2012 году за 12,5 млрд долларов.

Lenovo - китайский производитель компьютерной техники. Чистая прибыль компании по итогам второго квартала 2014 года выросла в годовом выражении на 23% до 214 млн долларов, выручка составила 10,4 млрд долларов. Продажи мобильных устройств Lenovo во втором квартале возросли на 32% в годовом выражении до 1,6 млрд долларов, а доля продаж традиционных настольных компьютеров составила 29% от общей выручки и выросла во втором квартале на 20% в годовом выражении до 3 млрд долларов. В Lenovo уверены, что приобретение обеспечит компании выход на зрелые рынки.