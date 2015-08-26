Из черной дыры можно выбраться - ученый

Ученый-физик Стивен Хокинг выдвинул новую идею о том, что происходит с информацией, которая попадает в черные дыры, сообщают РИА Новости со ссылкой на сайт Королевского технологического института в Стокгольме.

По мнению физика, которое он высказал на конференции в Стокгольме, в действительности черные дыры не проглатывают и не уничтожают информацию. Стивен Хокинг предположил, что информация вообще не попадает в черную дыру. Вместо этого информация постоянно записывается в виде двухмерной голограммы на горизонте событий черной дыры, точке невозврата. При этом информация перемешивается – двухмерные голограммы хранят ее в "хаотической, бесполезной форме". Как считает Стивен Хокинг, такая информация потеряна для практического использования.

Однако физик полагает, что информация может "выбраться" из черной дыры, раз она не попадает непосредственно в нее.

"Существование альтернативных теорий относительно черных дыр предполагает, что это возможно. Черная дыра должна быть большой, и если она вращается, тогда возможен проход в другую вселенную. Но вы не сможете вернуться в нашу", — приводит сайт Королевского технологического института слова Стивена Хокинга.

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Вопрос о том, что происходит с информацией о физическом состоянии объектов, когда их проглатывает черная дыра, был одним из самых трудных для ученых в течение десятков лет. По законам квантовой механики эта информация не должна исчезать – вне зависимости от того, что с ней происходит, даже если объект попадает в черную дыру, говорится в статье.