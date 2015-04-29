Хокинг прогнозирует вымирание человечества в ближайшие 1000 лет

Такой прогноз озвучил физик-теоретик Стивен Хокинг, сообщает "Моя планета". "Мы должны продолжать освоение космоса ради будущего человечества, - сказал Стивен Хокинг. - Я не думаю, что мы проживем следующие 1000 лет, если не выйдем за пределы нашей хрупкой планеты". Ранее ученый заявлял, что люди должны колонизировать другие планеты - это послужит "страхованием жизни" нашего вида и, возможно, окажется, единственным способом гарантировать будущее жителям Земли.

Читайте такжеЧерные дыры не уничтожают информацию о материи после ее поглощения – ученые

На лекции физика-теоретика в Сиднее также поднимались вопросы недостаточного финансирования фундаментальных, так называемых чистых наук, которые в конечном итоге служат для улучшения жизни всего человечества.