Хокинг прогнозирует вымирание человечества в ближайшие 1000 лет

14:23, 29 апреля 2015
Наука и IT
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Человечеству осталось жить менее 1000 лет, если оно не найдет альтернативу Земле.

Хокинг прогнозирует, что человечество вымрет в течение 1000 лет/ collider.com

Такой прогноз озвучил физик-теоретик Стивен Хокинг, сообщает "Моя планета". "Мы должны продолжать освоение космоса ради будущего человечества, - сказал Стивен Хокинг. - Я не думаю, что мы проживем следующие 1000 лет, если не выйдем за пределы нашей хрупкой планеты". Ранее ученый заявлял, что люди должны колонизировать другие планеты - это послужит "страхованием жизни" нашего вида и, возможно, окажется, единственным способом гарантировать будущее жителям Земли.

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На лекции физика-теоретика в Сиднее также поднимались вопросы недостаточного финансирования фундаментальных, так называемых чистых наук, которые в конечном итоге служат для улучшения жизни всего человечества. 

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