Военные скоро смогут печатать ракеты на 3D-принтере

Аэрокосмическая и оборонная компания Raytheon Missile Systems, расположенная в Аризоне, заявила о том, что вскоре распечатанные на 3D-принтере ракеты могут превратиться из фантастики в реальность.

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на Huffington Post.

В компании заявили, что уже напечатаны практически все части ракеты, включая ракетные двигатели, лопасти, части для систем наведения, управления и многое другое.

По словами Джереми Денфорта, инженера компании, "можете иметь в виду, что это действительно происходит. Машины печатают машины. Пользователь может напечатать что угодно по желанию".

Компания имеет мощности, которые позволяют напечатать ей 80% компонентов ракеты, поэтому исследования свидетельствуют о том, что в ближайшем будущем солдаты смогут самостоятельно печатать ракеты на поле боя.

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Ли Халл, менеджер по производству компании, заявляет о том, что "когда мы что-то распечатываем, мы получаем несколько частей, которые нужно соединить, так схема сбора становится проще. Производственный цикл становится короче. Можно произвести гораздо больше комплексов по собственной схеме".