Объем мирового рынка 3D-печати к 2018 году вырастет в 6,5 раза

Объем мирового рынка технологии 3D-печати (продажи печатающих устройств, материалов и сопутствующих услуг) к 2018 году вырастет в 6,5 раз - до 16,2 млрд долл. с 2,5 млрд долл. по итогам 2013 года, сообщает аналитическая компания Canalys.

Согласно сообщению, до конца текущего года аналитики прогнозируют увеличение показателя объема 3D-рынка до 3,8 млрд долл.

По мнению ведущего аналитика Canalys Тима Шеперда, повышение продаж 3D-принтеров и расходных материалов будет вызвано расширением сфер применения устройств, а также снижения расходов на услуги печати.

Читайте такжеЯпонская IT-компания оцифрует более 80 тысяч книг из Ватиканской библиотеки

Так, со временем трехмерная печать будет применяться не только в промышленности, но и в архитектуре, медицине, космической отрасли и многих других сферах по всему миру.

Справка УНИАН. 3D-принтер — устройство, использующее метод послойного создания физического объекта по цифровой 3D-модели. 3D-печать может осуществляться разными способами и с использованием различных материалов – пластика, гипса, бетона, акрила и др.