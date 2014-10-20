Впервые в истории Японии мужчину осудили за распечатанный на 3D-принтере пистолет

Это стало первым таким случаем в японской судебной практике, передает ТАСС.

Сам принтер молодой японец купил совершенно легально, а чертежи скачал из открытых источников в интернете. Однако местные правоохранительные органы все же посчитали это нарушением законодательства, запрещающего хранение оружия всем, за редким исключением, гражданам страны.

Инцидент привлек большое внимание общественности и местных СМИ - развернулась бурная дискуссия о том, можно ли характеризовать подобную ситуацию как нарушение закона и заслуживает ли виновный столь сурового наказания. Сам осужденный неоднократно заявлял, что изготовил оружие из чистого любопытства и не догадывался, что его поступок может в каком-либо виде нарушать закон.

Читайте такжеОбъем мирового рынка 3D-печати к 2018 году вырастет в 6,5 разаВ настоящее время в Японии уже создано специальное подразделение, занимающееся отслеживанием публикаций в интернете чертежей оружия, предназначенных для 3D-принтеров. Среди рядовых пользователей сети здесь распространено мнение, что столь жесткое наказание было назначено с целью отвадить граждан от идеи печатать оружие в домашних условиях.

Изготовленные из пластика пистолеты несут реальную опасность, причем как для окружающих, так и для самих изготовителей. Ряд испытаний показали, что они могут разорваться прямо в руках стреляющего после всего нескольких выстрелов.