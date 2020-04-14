В 100 раз больше Солнца: ученые обнаружили самый яркий в истории взрыв сверхновой

Исследователи также обнаружили высокий уровень водорода, что вызывает недоумение, ибо массивные звезды обычно выбрасывают большую часть водорода накануне взрыва.

Взрыв сверхновой SN2016aps, который зафиксировали 22 февраля 2020 года за 4,5 миллиарда световых лет от Земли, определили как самый яркий за всю историю астрономических наблюдений.

Об этом пишет Science alert со ссылкой на выводы исследователей.

По словам ученых, эта звезда была самой яркой за все взрывы сверхновых. Кроме того, она также имеет определенные особенности, которые делают эту звезду редкой по сравнению с другими такими взрывами.

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С тех пор как SN2016aps обнаружили в космосе 2016 года, астрономы внимательно следили за тем, как космический объект гаснет со временем – процесс, что происходит до сих пор.

Общая кинетическая энергия взрыва достигла энергии знаменитой сверхновой 1998 года, но яркость была в 40 раз больше.

«При рождении эта звезда была как минимум в 100 раз больше массы Солнца», – объясняют астрономы.

В то же время маловероятно, что SN2016aps могла сама по себе вызвать такой колоссальный взрыв, считают ученые.

«Мы определили, что в последние годы перед тем, как она взорвалась, звезда выпустила массивную газовую оболочку, поскольку сильно пульсировала. Столкновение осколков с этой оболочкой привело к невероятному по яркости взрыву SN2016aps. Это добавило масла в огонь», – пояснили в Университете Бирмингема.

Исследователи также обнаружили высокий уровень водорода, что вызывает недоумение, ибо массивные звезды обычно выбрасывают большую часть водорода накануне взрыва. Но у этой загадки есть ответ: SN2016aps была когда-то двумя отдельными звездами, которые со временем слились.

Как сообщал УНИАН, американское космическое агентство NASA рассматривает возможность превратить один из кратеров на Луне в телескоп.