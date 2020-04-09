NASA планирует сделать из кратера на Луне гигантский телескоп (фото)

Отмечается, что для создания такого телескопа понадобится отправить роботов.

Американское космическое агентство NASA рассматривает возможность превратить один из кратеров на Луне в телескоп.

Об этом сообщает Cnet.

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Автором проекта является Саптарши Бандйопадхяй, эксперт по робототехнике в Лаборатории реактивного движения NASA. По его словам, для создания телескопа в кратере понадобится отправить роботов на обратную сторону Луны и использовать их для развертывания проволочной сетки над кратером.

Ранее УНИАН писал, что NASA запустит специальную тренировочную миссию по спасению Земли.