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NASA планирует сделать из кратера на Луне гигантский телескоп (фото)

17:21, 09 апреля 2020
Наука и IT
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Автором проекта является Саптарши Бандйопадхяй / cnet.com

Об этом сообщает Cnet.

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Автором проекта является Саптарши Бандйопадхяй, эксперт по робототехнике в Лаборатории реактивного движения NASA. По его словам, для создания телескопа в кратере понадобится отправить роботов на обратную сторону Луны и использовать их для развертывания проволочной сетки над кратером.

Ранее УНИАН писал, что NASA запустит специальную тренировочную миссию по спасению Земли.

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