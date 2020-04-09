NASA планирует сделать из кратера на Луне гигантский телескоп (фото)
17:21, 09 апреля 2020Наука и IT
146 0
Отмечается, что для создания такого телескопа понадобится отправить роботов.
Автором проекта является Саптарши Бандйопадхяй / cnet.com
Американское космическое агентство NASA рассматривает возможность превратить один из кратеров на Луне в телескоп.
Об этом сообщает Cnet.
Читайте такжеNASA приостановило сборку ракет из-за коронавирусаАгентство выбрало идею создания радиотелескопа в лунном кратере в рамках своей программы финансирования Innovative Advanced Concepts (NIAC).
Автором проекта является Саптарши Бандйопадхяй, эксперт по робототехнике в Лаборатории реактивного движения NASA. По его словам, для создания телескопа в кратере понадобится отправить роботов на обратную сторону Луны и использовать их для развертывания проволочной сетки над кратером.
Ранее УНИАН писал, что NASA запустит специальную тренировочную миссию по спасению Земли.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter