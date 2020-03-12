Астрономы обнаружили экзопланету, на которой идет дождь из расплавленного железа

Сильный ветер переносит пары железа на более холодную ночную сторону, где они конденсируются в железные капли.

Ученые из европейской обсерватории ESO обнаружили в созвездии Рыб горячую гигантскую экзопланету, где идут дожди из капель расплавленного железа.

На дневной стороне этой сверхгорячей гигантской экзопланеты температура превышает 2400 градусов Цельсия. Как отмечают астрономы, этого достаточно для испарения металлов, передает НВ.

Сильный ветер переносит пары железа на более холодную ночную сторону, где они конденсируются в железные капли.

"Можно сказать, что на этой планете дождливые вечера, вот только дождик там железный", - говорит Давид Эренрайх, профессор Женевского университета в Швейцарии, руководитель исследования необычной экзопланеты WASP-76b, которая находится на расстоянии около 640 световых лет.

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Столь странное явление происходит потому, что "планета железных дождей" постоянно обращена к своей материнской звезде одной "дневной" стороной, а другая, "ночная" ее сторона погружена в вечный мрак. Подобно Луне, которая таким же образом связана с Землей, планета WASP-76b находится в состоянии приливного захвата своей звездой: она совершает оборот вокруг своей оси ровно за столько же времени, за сколько обращается вокруг звезды.

На дневную сторону планеты обрушивается в тысячи раз больше излучения от ее материнской звезды, чем Земля получает от Солнца. Там так жарко, что молекулы распадаются на атомы и металлы вроде железа испаряются. Экстремальная разница температур между дневной и ночной сторонами планеты приводит к тому, что в металлической атмосфере дуют сильнейшие ветры, которые переносят железные пары с горячей дневной на более холодную ночную сторону - на ней температура падает примерно до 1500 градусов.

Но WASP-76b отличается не только необычной разницей между дневной и ночной температурой. Новое исследование показывает, что у дня и ночи на этой планете еще и совершенно разная химия.

При помощи нового приемника ESPRESSO на телескопе ESO VLT в чилийской высокогорной пустыне Атакама астрономы впервые зарегистрировали на сверхгорячем газовом гиганте химические изменения: сильные линии железных паров на терминаторе, границе, которая разделяет дневную и ночную стороны планеты.

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"К нашему удивлению, однако, мы не видим железных паров в "утренней" зоне планеты", - говорит Эренрайх. Причина этого, по его мнению, в том, что "на ночной стороне удивительной экзопланеты идут железные дожди".

"Наблюдения показывают, что обилие железного пара в атмосфере WASP-76b велико на горячей дневной стороне планеты. Часть железа переносится на ночную сторону благодаря осевому вращению планеты и атмосферным ветрам. Там железо попадает в значительно более холодную среду, конденсируется и выпадает в форме дождя", - добавляет Мария Роза Запатеро Осорио, астрофизик из Центра астробиологии в Мадриде.

Ранее УНИАН сообщал, что астрономы из Университета Уорвик обнаружили экзопланету, которая располагается так близко к звезде, что совершает оборот вокруг нее всего за 18 часов.