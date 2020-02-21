Ученые нашли раскаленную экзопланету, на которой год длится 18 часов

Температура на поверхности найденной экзопланеты превышает 1000 градусов.

Астрономы из Университета Уорвик обнаружили экзопланету, которая располагается так близко к звезде, что совершает оборот вокруг нее всего за 18 часов.

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Как сообщается на сайте университета, это самый близкий к материнскому светилу горячий юпитер, известный на данный момент, передает zn.ua.

Планета, получившая обозначение NGTS-10b, находится на расстоянии тысячи световых лет от Земли. Горячий юпитер располагается к своей звезде в 27 раз ближе, чем Меркурий к Солнцу. По словам исследователей, планета приливно связана со светилом, поэтому на одной из ее сторон температура всегда выше 1000 градусов Цельсия.

Сама звезда примерно на 30% меньше Солнца и на тысячу градусов холоднее его. Наблюдения, проведенные учеными, показали, что NGTS-10b на 20% больше Юпитера и в два раза массивнее его.

"Несмотря на то, что считается, что горячие юпитеры с коротким орбитальным периодом (менее 24 часов) легче найти из-за больших размеров и частых транзитов, они очень редкие. Из сотен горячих юпитеров, известных на данный момент, только у семи орбитальный период меньше одного дня", - заявил ведущий автор исследования доктор Джеймс МакКормак.

Экзопланета находится лишь в 1,5 раза дальше предела Роша — радиуса круговой орбиты, ниже которой гравитация звезды способна разорвать планету на части. По расчетам, обреченный на разрушение NGTS-10b пройдет предел в среднем через 38 миллионов лет.