Twitter с 5 марта начнет маркировать и удалять фейковые фото с видео

В микроблоге уточнили, что будут маркировать файлы, если посчитают, что те отредактированы, чтобы ввести людей в заблуждение.

Социальная сеть Twitter с 5 марта начнет маркировать фейковые фото и видео.

Читайте такжеОснователь Twitter выступил против редактирования твитов и объяснил почему (видео)Об этом сообщается в блоге компании.

В Twitter уточнили, что будут маркировать файлы, если посчитают, что те отредактированы, чтобы ввести людей в заблуждение. Проверку будут проходить как содержание файла, так и его метаданные, текст твита и профиль автора.

Если администрация соцсети решит, что файл может представлять угрозу конкретному человеку или группе людей, может вызвать массовое насилие и беспорядки, нарушает право на частную жизнь или право человека / группы людей на самовыражение, он будет удален.

Кроме того, соцсеть будет предупреждать пользователей, которые хотят поставить такому твиту лайк или репостнуть его.

Ранее УНИАН сообщал, что Twitter пока передумал удалять неактивные аккаунты.