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Twitter пока передумал удалять неактивные аккаунты

08:22, 28 ноября 2019
Наука и IT
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на The Verge.

Удаления решили отсрочить, чтобы разработать инструмент, который позволит увековечить память умерших владельцев аккаунтов.

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Проект по сохранению твитов от умерших близких людей Twittering Dead инициировал куратор программного обеспечения Internet Archive и цифровой консерватор Джейсон Скотт. Если вы заинтересованы принять участие в проектах, вы можете заполнить Google-форму от Скотта.

Все, что вам нужно предоставить, — это Twitter-аккаунт пользователя, который вы хотите запомнить, и проект попытается создать резервную копию учетной записи «как можно лучше, насколько это позволяют современные технологии». Затем, когда учетная запись будет удалена, ее содержание будет доступно для просмотра.

В отличие от Facebook и других сервисов, Twitter не предлагает способа запоминания учетных записей.

«Сейчас у нас нет способа запомнить чей-то аккаунт в Twitter после того, как люди умирают, но команда задумывается над способами это сделать», — заявили в Twitter. Сейчас сервис позволяет загружать аккаунт Twitter, но это не вариант, если у вас нет данных для входа в аккаунт близкого человека.

Ранее администрация Twitter начала рассылать электронные письма пользователям, которые не заходили в свои аккаунты полгода и больше. Пользователей призвали снова залогиниться в соцсети до 11 декабря, а учетные записи, которые останутся неактивными, планируют удалить.

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Теги: #Twitter