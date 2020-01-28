Новости начинаются здесь. УНИАН запустил smart-расширение для Google Chrome

Расширение доступно на двух языках - русском и украинском.

УНИАН запустил расширение, дополняющее традиционную страницу поиска в браузере Google Chrome актуальными новостями.

Если вам надоел стандартный логотип Google на новой вкладке и вы хотите всегда быть в курсе событий, переходите по этой ссылке.

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Ради вашего удобства и информированности на славу потрудились лучшие умы нашего IT-отдела - в расширении все максимально просто, лаконично и понятно. При этом полностью сохранена главная стандартная функция новой вкладки - поиска в Google.

После установки ваша новая вкладка будет разделена на несколько блоков: центральное место займет традиционная строка поиска, ниже будут размещены блок главных событий, мини-лента последних новостей и блок Погоды УНИАН.

Если вам не до серьезных новостей и хочется узнать о жизни звезд, почитать свежий гороскоп или отзыв на новый фильм, кликните на стрелку слева или справа, и вам будет доступен блок легких новостей.

Расширение доступно на двух языках - русском и украинском. Также можно переключиться на темную тему, и, конечно, поблагодарить или поругать нас в отзывах. Если вам вдруг не понравится, удалить расширение можно в два клика.

"Гуглите" с УНИАН!