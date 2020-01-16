Ученые выяснили, откуда на Земле появился фосфор

Фосфор редко встречается во Вселенной, но необходим для жизни. Исследования показывают, что монооксид фосфора образуется при рождении новых звезд.

Фосфор — элемент, который играет ключевую роль в формировании ДНК и жизни на Земле, возможно, впервые появился на планете благодаря кометам, прилетевшим из отдаленной области звездообразования.

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Исследование ученых из Европейской южной обсерватории (ESO), опубликованное в журнале «Monthly Notices» Королевского астрономического общества, показывает, что монооксид фосфора образуется при рождении новых звезд. Они также обнаружили молекулу в комете, вращающейся вокруг Юпитера. Речь о комете Чурюмова-Герасименко — сокращено 67P, передает Вокруг света со ссылкой на Business Insider.

Фосфор редко встречается во Вселенной, но необходим для жизни (в большинстве случаев). Он действует как клей, который скрепляет цепи нуклеотидов, составляющих ДНК. Фосфор также помогает строить клеточные стенки и накапливать энергию клеток.

Используя телескоп ALMA, расположенный в Чили, ученые, стоящие за новым исследованием, рассмотрели звездообразующую область под названием AFGL 5142. Изучая волны света, исходящие из этой отдаленной области, астрономы определили, какие виды молекул с ними взаимодействуют.

Они обнаружили фосфорсодержащие молекулы, формирующиеся вокруг новых звезд.

Звезды рождаются, когда облака газа и пыли коллапсируют, под действием гравитации формируя новые космические объекты. Потоки газа от молодых массивных звезд создают в межзвездных облаках полости и пустоты. На стенках этих полостей в процессе воздействия ударных волн и излучения новорожденных звезд образуются молекулы оксида фосфора.

Когда полость разрушается, молекулы оксида фосфора могут попасть в состав зерен ледяной пыли, концентрирующейся вокруг новорожденной звезды. Вскоре эти пылевые зерна слипаются, образуя более крупные глыбы и, наконец, кометы, которые и становятся межзвездными переносчиками фосфора.