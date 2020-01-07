NASA обнаружило похожую на Землю планету, которая может быть пригодной к жизни

Условия на планете могут быть подходящими, чтобы допустить присутствие жидкой воды на поверхности.

Космический телескоп TESS обнаружил в обитаемой зоне звезды (диапазон расстояний от звезды, в котором планета может иметь жидкую воду, называют обитаемой зоной - УНИАН) планету, размеры которой аналогичны с Землей.

Планета получила название TOI 700 d, передает lb.ua со ссылкой на NASA.

Планета оборачивается вокруг своей звезды, где условия могут быть как раз подходящими, чтобы допустить присутствие жидкой воды на поверхности.

Читайте такжеАстрономы нашли новую экзопланету размером с Землю

"TOI 700 d оборачивается с периодом 37 дней вокруг красного карлика TOI 700, получает от него 86% энергии, которую Солнце дает Земле", - сообщили в NASA.

Планета может быть пригодна к жизни, поскольку за 11 месяцев наблюдений за ее звездой ученые не обнаружили там вспышек.

В системе TOI 700 есть еще две планеты. Ближайшая к звезде - каменная, с периодом в 10 дней. Средняя планета, вероятно, состоит из газа, период ее вращения составляет 16 дней.

Видео: NASA Goddard

Напомним, ранее супер-Земля и еще две экзопланеты были обнаружены телескопом TESS, который принадлежит NASA. Они расположены на орбите звезды в 72 световых годах от нашей планеты. Это одни из самых маленьких и ближайших экзопланет, которые в настоящее время были открыты.