Индийский студент изобрел губную помаду, защищающую от насильников

Чтобы активировать "губную помаду", достаточно нажать на кнопку, размещенную на футляре гаджета.

Студент индийского университета Банарас в штате Уттар-Прадеш Шьяма Чаурасии разработал гаджет личной безопасности для женщин. Устройство похоже на губную помаду.

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Замаскированное устройство издает сигнал, напоминающий звук взрыва, и отправляет просьбы о помощи с координатами на номер экстренной службы, передает FaceNews.ua.

Чтобы активировать "губную помаду", достаточно нажать на кнопку, размещенную на футляре гаджета.

Устройство заряжается через мобильный телефон и подключается через Bluetooth.

"Его легко носить с собой, так как он выглядит как обычная помада и не вызывает подозрений", - отметил изобретатель.

Он добавил, что разрабатывал "помаду" несколько месяцев и хочет продавать ее за 600 рупий (около 205 гривен).