Стоимость акций Apple побила очередной рекорд

Акции подорожали на 2,3%.

Стоимость акций компании Apple Inc. достигла 300,35 доллара – это новый рекорд.

Об этом передает Громадське со ссылкой на Bloomberg.

Читайте такжеTesla Model S, iPad и Nintendo Switch: обнародован рейтинг "Лучшие гаджеты десятилетия"Отмечается, что акции подорожали на 2,3%.

На стоимость акций повлиял спрос на новую модель наушников AirPods, запуск стримингового сервиса Apple TV+.

В 2019 году Apple впервые за почти два десятилетия снизила планы на продажи, но за год темпы роста акций компании достигли 86%.

Эксперты ожидают, что осенью 2020 году Apple выпустит iPhone следующего поколения, который будет работать с 5G. Также компания планирует выпустить недорогой телефон в первой половине 2020 года.

Ранее УНИАН сообщал, что Apple собрала тайную команду для разработки спутников.