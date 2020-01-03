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Стоимость акций Apple побила очередной рекорд

20:39, 03 января 2020
Наука и IT
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Иллюстрация REUTERS

Об этом передает Громадське со ссылкой на Bloomberg.

Читайте такжеTesla Model S, iPad и Nintendo Switch: обнародован рейтинг "Лучшие гаджеты десятилетия"Отмечается, что акции подорожали на 2,3%.

На стоимость акций повлиял спрос на новую модель наушников AirPods, запуск стримингового сервиса Apple TV+.

В 2019 году Apple впервые за почти два десятилетия снизила планы на продажи, но за год темпы роста акций компании достигли 86%.

Эксперты ожидают, что осенью 2020 году Apple выпустит iPhone следующего поколения, который будет работать с 5G. Также компания планирует выпустить недорогой телефон в первой половине 2020 года.

Ранее УНИАН сообщал, что Apple собрала тайную команду для разработки спутников.

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Теги: #компания Apple