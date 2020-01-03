Стоимость акций Apple побила очередной рекорд
20:39, 03 января 2020Наука и IT
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Акции подорожали на 2,3%.
Иллюстрация REUTERS
Стоимость акций компании Apple Inc. достигла 300,35 доллара – это новый рекорд.
Об этом передает Громадське со ссылкой на Bloomberg.
Читайте такжеTesla Model S, iPad и Nintendo Switch: обнародован рейтинг "Лучшие гаджеты десятилетия"Отмечается, что акции подорожали на 2,3%.
На стоимость акций повлиял спрос на новую модель наушников AirPods, запуск стримингового сервиса Apple TV+.
В 2019 году Apple впервые за почти два десятилетия снизила планы на продажи, но за год темпы роста акций компании достигли 86%.
Эксперты ожидают, что осенью 2020 году Apple выпустит iPhone следующего поколения, который будет работать с 5G. Также компания планирует выпустить недорогой телефон в первой половине 2020 года.
Ранее УНИАН сообщал, что Apple собрала тайную команду для разработки спутников.
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