Названа причина аварии «Протона» - системная деградация российской космической отрасли

Некачественная и невнимательная сборка блоков ракеты-носителя "Протон-М", недостаточная квалификация персонала, работающего за невысокую зарплату, могли стать причиной очередной аварии ракеты-носителя "Протон-М", погубившей мексиканский спутник MexSat, сообщил РИА Новости источник в космической отрасли РФ.

"Системная деградация при производстве отечественной космической техники, в частности ракеты-носителя "Протон", имевшей в свое время минимальный уровень отказов, налицо. Общая нестабильность в отрасли, невысокая зарплата могли привести к некачественной сборке ракеты-носителя…" — сказал собеседник агентства.

При запуске ракеты-носителя "Протон-М" с мексиканским спутником MexSat-1 в субботу возникла нештатная ситуация. Источник в экстренных службах подтвердил факт падения ракеты, отметив, что жертв и разрушений нет. При этом место падения "Протона" не указывается. Некоторые СМИ сообщили, что части ракеты могли упасть на территории Забайкалья. Однако, как сообщил источник в экстренных службах, сигналов о каких-либо взрывах или падении обломков от местных жителей не поступало.

Читайте такжеЯдовитое топливо из российского "Протона" могло попасть в атмосферу

Это уже вторая нештатная ситуация за несколько часов. Двигатели пристыкованного к МКС космического грузовика "Прогресс М-26М" в ночь на субботу не запустились в расчетное время, и запланированная коррекция орбиты станции не состоялась.