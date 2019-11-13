Ученые сузили круг экзопланет, на которых могут жить инопланетяне

Исследователи обнаружили, что для возникновения живых существ на планете потребуется гораздо больше различных условий, чем считалось ранее.

Ученые переосмыслили условия, которые могут сделать экзопланеты потенциально пригодными для жизни. Тем самым они сократили количество миров, которые могут стать местом поиска живых существ за пределами Земли.

В своем исследовании команда ученых использовала климатические 3D-модели, которые объединяют различные варианты атмосферной химии, чтобы проверить пригодность для жизни планет вокруг звезд класса красный карлик. Об этом пишет Newsweek, добавляя, что на этот класс приходится 70% звезд во Вселенной.

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Исследователи утверждают, что это первое исследование по изучению «3D-химии» с целью понять, как радиация от звезды нагревает или охлаждает атмосферу твердых планет.

«На протяжении большей части человеческой истории вопрос о том, существует ли жизнь еще где-то, принадлежал к сфере философии. Лишь в последние годы у нас появились инструменты моделирования и технологии наблюдения, чтобы разобраться с этим вопросом», - сказал соавтор исследования Говард Чен из Нортвестернского университета.

«Однако, существует много звезд и планет. Это означает, что потенциальных целей достаточно много», - добавил другой ученый Дэниэл Хортон.

«Наше исследование может помочь сократить количество мест, на которые нам стоит наводить телескопы», - добавил он.

Чтобы планета была пригодна для жизни в том виде, в котором мы ее знаем, ученые считают, что ключевое требование – это наличие жидкой воды. Она может существовать только в так называемой «зоне жизни». Это регион вокруг звезды, в пределах которого на поверхности планеты могут былить правильные условия для сохранения запасов воды в жидком состоянии. Это означает, что планета должна быть достаточно далеко от звезды, чтобы жидкость не испарялась от температуры, но достаточно близко, чтобы она не замерзала.

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В своем исследовании ученые решили сосредоточиться на телах, которые вращаются вокруг красных карликов. Эти звезды относительно холодные и тусклые. По мнению ученых, планеты в таких системах – лучшее место, где стоит искать внеземную жизнь. Но в отличие от предыдущих поисков условий для жизни на твердых планетах, на этот раз ученые объединили климатическое моделирование с атмосферной химией и фотохимией. Это дало новые результаты, которые интригуют.

Согласно анализу ученых, количество радиации от звезды играет важную роль в формировании пригодных для жизни условий на планете. К примеру, они обнаружили, что планеты, которые получают от звезды большое количество ультрафиолетового излучения, очень вероятно потеряют запасы воды.

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Также ученые обнаружили, что много планет в зоне жизни не пригодны для возникновения живых существ из-за слишком тонкого озонового слоя. Это означает, что часть миров, которые ранее рассматривались как потенциально пригодные для заселения, на самом деле не такие.

Ученые считают, что их выводы могут иметь серьезное влияние на поиски внеземной жизни. Так можно будет сократить количество миров для исследования.