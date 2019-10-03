Цифровая детоксикация: в Австралии обустроят зоны без связи и Wi-Fi (видео)
12:47, 03 октября 2019Наука и IT
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Власти австралийского города Гобарт хотят, чтобы привязанные к смартфонам современные люди могли отдохнуть.
В Австралии власти планируют обустроить в общественных местах специальные зоны без связи и Wi-Fi
В Австралии власти планируют обустроить в общественных местах специальные зоны без связи и Wi-Fi.
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Отмечается, что австралийский город Гобарт начинает цифровую детоксикацию граждан. В планах городских властей обустроить общественные места, в которых не было бы Wi-Fi, сигнала спутниковой связи и Bluetooth.
Главная цель – чтобы привязанные к смартфонам современные люди могли отдохнуть.
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