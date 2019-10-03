Цифровая детоксикация: в Австралии обустроят зоны без связи и Wi-Fi (видео)

Власти австралийского города Гобарт хотят, чтобы привязанные к смартфонам современные люди могли отдохнуть.

В Австралии власти планируют обустроить в общественных местах специальные зоны без связи и Wi-Fi.

Читайте такжеВ США проведут новое расследование в отношении Facebook, Google и AmazonОб этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что австралийский город Гобарт начинает цифровую детоксикацию граждан. В планах городских властей обустроить общественные места, в которых не было бы Wi-Fi, сигнала спутниковой связи и Bluetooth.

Главная цель – чтобы привязанные к смартфонам современные люди могли отдохнуть.

Как ранее сообщал УНИАН, Facebook строит целый город в виртуальной реальности под названием Horizon.