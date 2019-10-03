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Цифровая детоксикация: в Австралии обустроят зоны без связи и Wi-Fi (видео)

12:47, 03 октября 2019
Наука и IT
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Отмечается, что австралийский город Гобарт начинает цифровую детоксикацию граждан. В планах городских властей обустроить общественные места, в которых не было бы Wi-Fi, сигнала спутниковой связи и Bluetooth.

Главная цель – чтобы привязанные к смартфонам современные люди могли отдохнуть.

Как ранее сообщал УНИАН, Facebook строит целый город в виртуальной реальности под названием Horizon.

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Теги: #Австралия#Wi-Fi