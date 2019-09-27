Facebook строит целый город в виртуальной реальности под названием Horizon (видео)

В новой среде люди смогут общаться и играть в игры.

Facebook строит очень широкую виртуальную среду под названием Horizon, пытаясь заставить людей больше времени проводить в виртуальной реальности. Это будет смесь из социальных площадок, где пользователи смогут бродить, общаться, а также играть в компьютерные игры друг против друга.

Как пишет BBC, люди смогут «заселить» и использовать виртуальное пространство в роли мультяшного аватара. Детали о Horizon и первые его снимки компания показала на конференции для разработчиков Oculus Connect 6 на этой неделе.

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В Facebook обещают, что любой, кто окажется в виртуальном пространстве, сможет позвонить людям-гидам, которые будут помогать в навигации и изучении виртуального пространства. Но эти помощники не будут модераторами, которые выполняют полицейскую роль.

Также в Facebook рассказали, что в доступе пользователей будут различные инструменты, с помощью которых они смогут взаимодействовать друг с другом. Кроме того, будет возможность самостоятельно выстроить свою часть виртуального пространства, а также создать образ своего аватара.