"Отстает на годы": в NASA раскритиковали программу пилотируемых полетов SpaceX

Первый пилотируемый полет космического корабля Crew Dragon планируется выполнить не раньше ноября 2019 года.

В агентстве NASA раскритиковали программу пилотируемых полетов SpaceX.

По мнению главы NASA Джима Брайденстайна, SpaceX следовало бы поспешить с реализацией ранее намеченных планов, передает Naked Science.

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«Жду завтрашнего объявления SpaceX. Между тем (программа) коммерческих пилотируемых полетов на годы отстает от графика. NASA хочет видеть не меньший энтузиазм, сосредоточенный на вложениях американского налогоплательщика. Пора доставлять!» - написал глава космического ведомства США в Twitter.

Такое замечание, по мнению экспертов, глава NASA сделал на фоне публикации Илона Маска, представившего миру демонстратор технологий космического корабля Starship.

Многоразовый Starship должен стать крупнейшим и мощнейшим космическим кораблем в мире: SpaceX разрабатывает его в рамках программы Big Falcon Rocket. Корабль выступает в качестве второй ступени этого комплекса.

Ранее стало известно, что компания Маска намерена выполнить первый пилотируемый полет космического корабля Crew Dragon не раньше ноября 2019 года. Это стало следствием череды переносов испытаний, связанных, в том числе, с взрывом капсулы космического корабля во время тестов, проходивших в апреле текущего года.

Как сообщал УНИАН, американская компания SpaceX провела успешный тестовый запуск Starhopper – прототип находящейся в разработке ракеты нового поколения, которую можно будет использовать в лунных и марсианских миссиях.