SpaceX показала видео полета Starhopper – прототипа «марсианской ракеты»

Основатель SpaceX Илон Маск ожидает, что ракету можно будет использовать для полетов на Луну и Марс.

Американская компания SpaceX провела успешный тестовый запуск Starhopper – прототип находящейся в разработке ракеты нового поколения, которую можно будет использовать в лунных и марсианских миссиях.

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Трансляция пуска велась на Youtube-канале SpaceX – прототип поднялся в воздух на 150 метров, а затем совершил мягкую посадку. Полет продлился меньше минуты.

Как сообщает Cnet, прототип представляет из себя тестовую версию носителя с одним двигателем. В дальнейшем его будут использовать для испытания двигателей Raptor.

SpaceX разрабатывает новый носитель в рамках проекта Big Falcon Rocket (BFR). Предполагается, что он будет состоять из двух ступеней – стартовой Super Heavy и корабля Starship. Комплекс должен будет способен выводить на орбиту более 100 тонн груза.

Основатель SpaceX Илон Маск ожидает, что ракету можно будет использовать для полетов на Луну и Марс.

Напомним, испытания прототипа проходили в штате Техас. Учитывая, что пара прошлых испытаний завершились неудачно, а 25 июля испытание вообще закончилось возгоранием конструкции и полигона у ракеты, жителей поселка Бока-Чика в штате Техас, рядом с которым расположен полигон SpaceX, предупредили об опасности взрыва ракеты.