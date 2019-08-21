Стало известно, когда Apple запустит собственный стриминговый сервис

Компания представит относительно небольшую подборку сериалов и в течение нескольких месяцев регулярно будет ее пополнять.

Американская корпорация Apple может запустить свой стриминговый сервис AppleTV+ уже ноябре этого года.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Подписка будет стоить $9,99, также предполагается пробный бесплатный период. Компания представит относительно небольшую подборку сериалов и в течение нескольких месяцев регулярно будет ее пополнять.

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Также стало известно, что Apple выделила $6 млрд на собственное шоу для своего стримингового сервиса, передает Financial Times. Только на создание сериала «The Morning Show» с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун Apple потратила несколько сотен миллионов долларов. Также Apple уже заключила контракт с телеканалами HBO и CBS. В целом сервис будет доступен для пользователей более чем из 100 стран.

Apple выйдет на уже устоявшийся рынок с популярными стриминговыми сервисами от Netflix и Amazon. К выпуску своих сервисов по подписке также готовятся Disney, AT&T и NBCUniversal.

Напомним, в июле The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники сообщила, что американская компания Apple планирует приобрести отдел компании Intel, который разрабатывает чипы, необходимые для развития технологий 5G интернета. Такой шаг Apple объясняют с ее попыткой стать лидером на рынке внедрения и использования 5G.