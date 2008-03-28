Кубинцам разрешат свободно пользоваться мобильниками

20:34, 28 марта 2008
Наука и IT
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До сих пор сотовые оформляли на иностранцев

Кубинские власти намерены впервые в истории страны разрешить жителям пользоваться мобильными телефонами без ограничений, передает Reuters. До сих пор сотовую связь использовали в основном иностранцы и чиновники.

В ближайшие несколько дней ETECSA, государственная компания-монополист на рынке сотовой связи, начнет продажу своих услуг всем желающим. По данным агентства, на Кубе самая дешевая сотовая связь в Латинской Америке.

У некоторых кубинцев сотовый телефон оформлен на иностранцев или как рабочий. ETECSA пообещала дать возможность перерегистрировать аппарат на настоящих владельцев.

Оплата мобильной связи будет производиться в твердой валюте. Эти средства пойдут на развитие телекоммуникационных систем Кубы и расширение стационарной телефонной сети.

В середине марта кубинцам разрешили покупать компьютеры, DVD-проигрыватели и видеоплееры. Ожидается, что в 2009 году снимут запрет на продажу кондиционеров, а в 2010-м - тостеров.

Лента.ру

 

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