Астрономы нашли еще одну загадочную звезду, меняющую свою яркость

Исследователи затрудняются сказать, с чем именно они столкнулись.

Астрономы Массачусетского технологического института нашли странный объект на удалении 350 миллионов световых лет от Земли - двойную звезду Epic 249706694.

Данные космического телескопа Kepler показали, что ее яркость резко падала 28 раз за время наблюдений. Причем лишь в нескольких случаях можно было наблюдать некую периодичность, пишет Naked Science.

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Исследователи затрудняются сказать, с чем именно они столкнулись. Одна из наиболее правдоподобных версий гласит, что причина падений светимости может крыться в процессах, которые происходят в самой звезде и не касаются объектов, расположенных поблизости.

Это вторая подобная обнаруженная звезда. Астрономам уже известен феномен, связанный с так называемой звездой Табби, или Kic 8462852. Резкие изменения в ее светимости поставили перед учеными очень сложные вопросы.

Издание отмечает, что одна из самых фантастичных версий, которую рассматривают в случае со звездой Табби, связана с активностю гипотетической внеземной цивилизации.

Ранее УНИАН сообщал, что астрономы с помощью телескопа Hubble получили снимок "взрывоопасной" галактики NGC 4051, которая располагается на расстоянии около 45 миллионов световых лет от Земли.