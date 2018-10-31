NASA прекратило работу "охотника за экзопланетами" Kepler

После того завершения миссии Kepler искать экзопланеты остался космический телескоп TESS, который был запущен в космос в апреля.

NASA приняло решение официально прекратить работу космического телескопа Kepler, который работал в космосе девять лет и обнаружил более 2,6 тысячи планет за пределами Солнечной системы.

Топливо на борту аппарата закончилось, и телескоп уже не может поддерживать необходимую для наблюдений ориентацию, говорится в сообщении аэрокосмического агентства, передает N+1.

"Kepler превзошел все наши ожидания и открыл дорогу для новых исследований и поиска жизни в Солнечной системе и за ее пределами... Он не только показал нам, как много планет существует, он открыл новое огромное поле исследований. Его открытия позволили увидеть в новом свете место человечества во Вселенной и показали новые загадки и возможности среди звезд", - говорит заместитель руководителя управления научных миссий NASA Томас Цурбухен.

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Космический телескоп "Кеплер" был запущен 6 марта 2009 году. На тот момент это был аппарат с самой большой цифровой камерой в дальнем космосе. Его главной задачей первоначально были высокоточные измерения колебаний яркости 150 тысяч звезд на небольшом участке неба в созвездии Лебедя. Такие измерения позволяют обнаружить прохождение планеты по диску звезды - этот метод поиска экзопланет называют методом транзитной фотометрии.

За первые три года работы аппарат обнаружил более 3,5 тысячи кандидатов в экзопланеты, причем большинство из них были небольшими планетами, превосходящими Землю по размеру менее чем в три раза. В 2013 году из-за поломки гироскопа, работа "Кеплера" была прекращена, однако инженерам удалось восстановить ориентацию телескопа, используя солнечное излучение, и в 2014 году началась новая миссия К2.

К настоящему моменту Kepler уже завершил 18 наблюдательных кампаний, хотя изначально предполагалось только 10. В марте команда миссии сообщила, что запасы топлива на борту телескопа подходят к концу. Без топлива обсерватория не сможет корректировать свою ориентацию в пространстве.

После того завершения миссии Kepler искать экзопланеты остался космический телескоп TESS, который был запущен в космос в апреля. Кроме того, на начало 2019 года запланирован запуск в космос нового телескопа CHEOPS, созданного Европейским космическим агентством.