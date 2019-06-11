Телескоп Hubble сделал снимок "взрывоопасной" галактики

Галактика находится на расстоянии 45 миллионов световых лет от Земли.

Астрономы с помощью телескопа Hubble получили снимок галактики NGC 4051, которая располагается на расстоянии около 45 миллионов световых лет от Земли.

Как сообщается на сайте телескопа, звездное скопление является домом для нескольких сверхновых, передает zn.ua.

Когда массивные звезды заканчивают свою жизнь, они освещают космическое пространство вокруг себя яркими вспышками света и материи, известными как взрыв сверхновой. Такие события выбрасывают большое количество энергии и очень ярки, поэтому выглядят как появление очень яркой звезды, которая постепенно гаснет.

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В галактике NGC 4051 за последнее время было замечено три сверхновых: в 1983, 2003 и 2010 годах. Объекты разбросаны по спиральным рукавам и центру галактики.

SN 1983I и SN 2010br, которые находятся в галактике, - это сверхновые типа Ic. Такие сверхновые появляются в результате коллапса ядра массивной звезды, которая потеряла внешние оболочки из водорода и гелия из-за воздействия космического ветра или взаимодействия с компаньоном.

Как сообщал УНИАН, в начале года широкоугольная камера на космическом телескопе Hubble приостановила работу из-за аппаратной проблемы.