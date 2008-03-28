Китай начал борьбу с картографическими сайтами

Китайские власти намерены начать борьбу с нелегально использующими картографические материалы сайтами и другими ресурсами, содержащими географическую информацию, передает агентство Xinhua. Всего надзор за такими сайтами ужесточат сразу восемь госорганов, включая министерства иностранных дел и общественной безопасности.

По данным чиновников государственного бюро картографии и межевания (ГБКМ), в стране существует около 10 тысяч сайтов, использующих географические карты, по большей части - не одобренные властями.

Власти опасаются, что существующая практика может угрожать государственной безопасности. Чиновники уже закрыли некоторые сайты, карты которых содержат секретные объекты.

Кроме того, кампания коснется карт, содержащих по мнению властей неточности и ошибки. На них неподконтрольный китайским властям Тайвань обозначается как самостоятельное государство, неправильно указываются государственные границы Китая или не изображены как китайские некоторые острова.

Создатели таких сайтов будут наказаны и обязаны исправить карты. Для этого ГБКМ разместило на своем сайте 418 китайских и всемирных карт. Их могут скачать или использовать для сверки все желающие.

Лента.ру