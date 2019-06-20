Возвращение человечества на Луну: что это даст и где будут первые колонии?

Эксперты считают, что не стоит уже завтра ждать появления человеческих поселений на спутнике, однако в свое время они появятся там, где есть вода.

Когда вице-президент США Майк Пенс объявил в начале года, что NASA отправит людей на Луну в 2024 году, то есть на четыре года раньше запланированного, это сразу же напомнило обещание президента Джона Кеннеди. Он тоже во время предвыборной речи пообещал, что американцы будут первыми, кто ступит на спутнике Земли.

Но времена программы «Аполлон» давно прошли. 50 лет назад гонка Холодной войны дала толчок той первой высадке на Луне. Сегодня NASA до сих пор пытается убедить Конгресс выделить необходимые деньги для такого возврата, пишет Politico. Кроме того, поле сегодня шире. Новые игроки присоединились к космической гонки. А частные компании строят собственные планы относительно путешествий за пределы Земли.

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Каковы шансы, что человечество снова вернется на Луну к 2024 году? В случае США до сих пор существует ряд препятствий, которые нужно преодолеть, прежде чем отправить людей на спутник. Одно из крупнейших среди них – деньги. NASA просит 1,6 миллиарда долларов только на расходы в 2020 году. Но администратор агентства Джим Бриденстин говорит, что общая стоимость возвращения американцев на Луну к 2024 году будет составлять 20-30 миллиардов долларов. Не известно, согласится ли Конгресс дать эти деньги. Так же трудно сказать, откуда американское правительство смогло бы их взять. Конгрессмены-демократы не настроены урезать финансирование других научных проектов NASA ради космической гонки.

Еще один вызов – это выборы. Президент Дональд Трамп много говорил о космических амбициях, но кандидаты-демократы до этого времени молчали об этом. Новая администрация может изменить или вообще закрыть миссию на Луну.

Какой смысл возвращаться на спутник Земли, если 50 лет назад люди уже там были? Возможно, лучше сосредоточиться на Марсе? Руководитель по вопросам операционной интеграции NASA в Космическом центре Джонсона Дина Контелла замечает, что эти две программы не стоит рассматривать как совершенно отдельные. Луна – испытательный полигон для полета людей на Марс, на котором можно проверить работу всех необходимых технологий. К примеру, нужно проверить работу поддержания жизни без «легкой» доставки всего необходимого с Земли. Нужно изучить воздействие космической радиации на человеческий организм и тому подобное. Также можно использовать ресурсы Луны, чтобы создать базу для марсианской миссии.

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Исполнительный директор Американского института аэронавтики и астронавтики Дэниел Дамбахер также указал на мечты человечества колонизировать Солнечную систему и миры за ее пределами. А для этого нужно начать с чего-то более простого. Луна для подготовки такой экспансии прекрасно подходит.

В какой части спутника Земли появится первая человеческая колония? Президент Коалиции глубокого космического исследования Мэри Линн Диттмар убеждена, что не стоит ждать появления внеземных «колоний» в ближайшие годы. До того нужно решить еще очень много проблем, в частности как защитить людей от космической радиации и лунной пыли. Однако, NASA целится в южный полюс Луны, потому что там существуют запасы воды.