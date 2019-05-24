Первая женщина посетит Луну в 2024 году

Программа "Артемида" станет для американского космического агентства первой за несколько лет миссией на Луну.

Национальная аэрокосмическая администрация США (НАСА) объявила о планах направить на Луну миссию космонавтов в 2024 году, при этом в НАСА уточнили, что впервые в составе этой миссии на поверхность спутника Земли ступит женщина.

Как сообщает Радио Свобода, об этом НАСА объявила 23 мая.

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Программа, которую назвали "Артемида", станет для американского космического агентства первой за несколько лет миссией на Луну. Ее начало запланировано на 2020 год, тогда к Луне отправится беспилотный зонд "Артемида-1".

В 2022 году пилотируемая капсула отправится на орбиту Луны, готовя высадку астронавтов на поверхность в 2024-м.

Кроме этого, пять запусков состоятся для того, чтобы доставить строительную технику для лунной мини-станции под названием Gateway ("Шлюз"). Эти перевозки будут выполнять частные космические компании по контракту с НАСА.