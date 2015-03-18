Грудное вскармливание повышает уровень IQ ребенка - ученые

Результаты нового исследования представлены в журнале Lancet Global Health, сообщает Лента.ру со ссылкой на The Guardian.

Начиная с 1982 года исследователи работали с шестью тысячами новорожденных детей из города Пелотас. В 2012 году они разослали всем им приглашение на интервью, которое приняли 3500 человек. Выяснилось, что все, кого кормили грудью, показали лучшие результаты IQ-теста, дольше учились и могут похвастаться более высоким доходом. Более того, если мамы кормили их до годовалого возраста, то уровень ежемесячного дохода был в среднем на 140 долларов выше среднего (а уровень IQ — выше на четыре пункта).

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Ученые исключили влияние дохода семьи, генов, курения матери во время беременности, типа родов и других факторов на итоговые результаты. Объективности исследованию придает и то, что в Бразилии грудью кормят не только богатые и образованные женщины: эта практика распространена по всем классам общества — и участники исследования родились не только в состоятельных семьях. Впрочем, ученые не исключают, что матери, кормившие своих детей грудью, и в дальнейшем уделяют больше внимания их воспитанию и образованию.

«Уже давно известно, что дети, которых кормили грудью, меньше болеют бронхитом и отитом, меньше страдают от ожирения. Риск ранней смерти у них также ниже. Тем более интересно было получить данные, свидетельствующие о пользе кормления грудью для взрослой жизни человека», — отметил в комментарии к статье председатель Королевского колледжа педиатрии Колин Мичи (Colin Michie).