Корейская нейросеть вернула волосы актеру Гоше Куценко

Ученым удалось научить нейросеть вносить реалистичные изменения в снимки людей, используя только рисование мышью в качестве исходных данных.

Корейские ученые успешно использовали методы машинного обучения для создания интерактивного графического редактора портретов. С помощью новой технологии специалисты, к примеру, добавили улыбку к портрету Криса Хемсворта, а также вернули волосы лысому российскому актеру Гоше Куценко.

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Как сообщает N+1, о новой разработке ученые рассказали в статье, опубликованой на arXiv.org.

Отмечается, что современные графические редакторы позволяют реалистично ретушировать фотоснимки, но это требует развитых навыков обработки изображений. Новая технология может упростить этот процесс до предела.

Так, исследователи Чо Ён-Чжу (Youngjoo Jo) и Пак Ын-Юл (Jongyoul Park) из южнокорейского Научно-исследовательского института электроники и телекоммуникаций (ETRI) создали нейросеть, способную создавать реалистичные изменения в портретах людей, принимая в качестве исходных данных простейшие наброски. Достаточно лишь выделить на исходном снимке область редактирования, нанести на нее схематические линии новых объектов и цветовые правки.

В качестве данных для обучения системы авторы использовали датасет CelebA-HQ, состоящий из множества снимков знаменитостей.

Авторам удалось научить нейросеть вносить реалистичные изменения в снимки людей, используя только рисование мышью в качестве исходных данных.

Ранее американские инженеры создали шляпу по мотивам шляпы из "Гарри Поттера", которая способна говорить носящему ее человеку о том, какие объекты он представляет.

Устройство регистрирует активность мозга с помощью электроэнцефалографии и анализирует ее с помощью нейросети.