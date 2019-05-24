SpaceX запустила ракету Falcon с 60 спутниками (видео)
Компания SpaceX после двух отсрочек запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 интернет-спутниками проекта Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.
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Запуск был осуществлен в 05:30 по киевскому времени с комплекса на космодроме NASA на мысе Канаверал. Приблизительно через один час и две минуты после запуска спутники должны будут отделиться от ракеты.
Как ожидается, первая многоразовая ступень ракеты-носителя после этого совершит управляемую посадку на плавучую платформу в Атлантике.
Трансляция запуска проходила на YouTube-канале SpaceX.
Как сообщал УНИАН, 17 мая SpaceX отложила запуск ракеты Falcon 9. Перед этим, 15 мая, запуск был отменен из-за сильного ветра.