SpaceX запустила ракету Falcon с 60 спутниками (видео)

Запуск был осуществлен в 05:30 по киевскому времени с комплекса на космодроме NASA на мысе Канаверал.

Компания SpaceX после двух отсрочек запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 интернет-спутниками проекта Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика. Читайте такжеМаск показал первые 60 спутников глобального интернета (фото)

Запуск был осуществлен в 05:30 по киевскому времени с комплекса на космодроме NASA на мысе Канаверал. Приблизительно через один час и две минуты после запуска спутники должны будут отделиться от ракеты.

Как ожидается, первая многоразовая ступень ракеты-носителя после этого совершит управляемую посадку на плавучую платформу в Атлантике.

Трансляция запуска проходила на YouTube-канале SpaceX.

Как сообщал УНИАН, 17 мая SpaceX отложила запуск ракеты Falcon 9. Перед этим, 15 мая, запуск был отменен из-за сильного ветра.