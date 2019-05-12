В Германии инженеры создали «летающего официанта» (видео)

Инженеры из Германии построили прототип дрона, который выполняет функцию летающего подноса в умном доме.

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О проекте TrayDrone кратко рассказывает IEEE Spectrum. Многие компании и исследовательские организации экспериментируют с доставкой небольших грузов малыми беспилотниками, однако в подавляющем большинстве случаев речь идет о полетах на улице, хотя современные дроны уже способны неплохо летать и в помещении.

Разработчики проекта TrayDrone считают, что мультикоптер можно использовать дома в составе системы умного дома - например, в качестве летающего подноса.

Юрген Шейбл из Высшей школы средств массовой информации в Штутгарте и Маркус Функ из Дармштадтского технического университета спроектировали квадрокоптер в защитном каркасе, который способен переносить груз массой до одного килограмма. Возможности летающего подноса разработчики продемонстрировали на ежегодной ярмарке LivingKitchen.

Как сообщал УНИАН, ранее в США создали робота-хирурга, ориентирующегося внутри человеческого тела.