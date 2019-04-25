В США создали робота-хирурга, ориентирующегося внутри человеческого тела (видео)
Американские исследователи создали хирургического робота, который ориентируется внутри человеческого тела.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Робот, как машина на автопилоте, самостоятельно маневрирует сосудами. Его работу уже успешно протестировали внутри сердца живой свиньи.
Оснащенный крошечной камерой и сенсорами зонд добрался до проблемного участка искусственного клапана. А дальше управление операцией взял на себя хирург. Идею навигационной системы робота ученые одолжили у тараканов и крыс, которые с помощью усиков прекрасно ориентируются в темноте.
По мнению медиков, использование таких роботов минимизирует риск человеческой ошибки и снимает необходимость избыточного рентгеновского облучения пациентов.
Как сообщал УНИАН, в Орегонском университете США создали робота-стендап-комика с искусственным интеллектом.