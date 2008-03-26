Правительственный комитет одобрил создание Госкомитета информатизации
06:55, 26 марта 2008Наука и IT
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... в контексте Национальной программы
|Александр Турчинов
Как сообщает пресс-служба первого вице-премьер-министра Украины Александра ТУРЧИНОВА, под председательством которого состоялось заседание Правительственного комитета, “в контексте реализации Национальной программы информатизации обсужден и одобрен для последующего рассмотрения на заседании Кабинета Министров Украины вопрос создания Государственного комитета информатизации Украины на базе соответствующего управления Министерства транспорта и связи”.
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