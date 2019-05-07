"Новороссия" и поддержка аннексии Крыма: Facebook удалил почти 100 российских аккаунтов, которые распространяли фейки об Украине

За этими страницами и группами следили десятки тысяч пользователей.

Социальная сеть Facebook удалила 97 аккаунтов, страниц и групп, управляемых из России и направленных на пропаганду против Украины.

Об этом говорится в блоге соцсети, пишет ТСН.

"Лица, занимающиеся этой деятельностью, руководили поддельными учетными записями, чтобы создавать страницы и группы, распространять свой контент, а также привлекать людей к переходу на их сайты с разнообразным контентом", – говорится в сообщении.

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Удалены аккаунты и страницы публиковали местные и политические новости, включая темы военного конфликта на Востоке Украины, российской политики, политических новостей в Европе, политики в Украине и сирийской гражданской войны.

В целом Facebook удалил 62 учетных записей, 10 страниц и 25 групп. За одной из страниц следили около 34 тысяч пользователей, к одной из групп присоединились 86 тысяч аккаунтов.

Facebook обнародовал скриншоты некоторых записей, которые публиковали удаленные страницы. Из них можно увидеть, что речь идет о поддержке так называемой "Новороссии" и аннексии Крыма.

Напомним, в марте социальная сеть Facebook удалила 1907 аккаунтов, связанных с Россией. Причина такого решения – спам и неподобающее поведение. В Facebook и Instagram было 86 страниц, 64 аккаунтов и 1757 групп, которые рассылали спамы. Около 50 тысяч человек были подписчиками одной или нескольких страниц, а 1,7 миллиона – участниками этих групп. Небольшое количество размещенных материалов было связано с украинскими новостями и политикой, в частности, конфликтом на востоке страны, местной и региональной политикой, проблемами беженцев, военными, ситуацией в Крыму и коррупцией.