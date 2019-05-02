Масштабное обновление Цукерберга: стало известно, как изменятся Facebook, Instagram и WhatsApp

Facebook представил новый дизайн. Это крупнейшее изменение во внешнем виде соцсети за последние 15 лет существования.

В социальной сети Facebook новостная лента теперь будет смещена, а основное внимание будет уделено группам и личному общению пользователей.

Об этом пишет The Verge. Как известно, компания Facebook Inc. представила новый дизайн. Это крупнейшее изменение во внешнем виде соцсети за последние 15 лет существования.

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"Часть этого процесса будет заключаться в том, чтобы выяснить, почему люди захотят использовать основное приложение Facebook в будущем, и как компания сможет лучше обслуживать этих людей, когда они переходят от новостной ленты", - говорится в сообщении.

Публичная лента, которая ранее объединяла обмен информацией и попытки стимулировать людей к общению и взаимодействию с как можно большим количеством других людей, была основной опорой Facebook в последние десятилетие работы.

Отмечается, что лента новостей рассматривала каждого пользователя как издателя на крупнейшей в мире медиаплатформе, но Facebook в значительной степени игнорировал или пытался снять с себя ответственность за последствия этого для общества.

В ходе этого процесса Facebook стал инструментом насилия и авторитаризма в развивающихся странах, якорем, который помог расширить информационную индустрию, и мегафоном для экстремистов, которые хотят транслировать и усиливать террористические акты.

Кроме того, за месяц до нововведений Facebook покинул один из главных разработчиков новостной ленты Крис Кокс, что означает, что эпоха News Feed закончилась.

"Я уверен, со временем приватная социальная платформа станет важнее для нас всех, чем та цифровая площадь, которой сейчас является Facebook. И сегодня мы начинаем разговор о том, как эти принципы можно воплотить в продукте, какой будет соцсеть, построенная вокруг приватности, какие у нее должны быть функции и, важно, как должна управляться компания, которая такую сеть делает. Я понимаю, что не все уверены в серьезности наших намерений, у нас не самая лучшая репутация в отношении безопасности данных, это еще легко сказано. Но мы на этот раз решили сделать все правильно", - заявил Марк Цукерберг на конференции разработчиков F8.

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По словам Марка Цукерберга, новый дизайн соцсети должен поставить в центр внимания пользователя сообщества. В верхней части интерфейса мобильного приложения главные кнопки: "Домой", "Просмотр видео", "Группы" и "События", последним теперь уделяется максимальное внимание, поскольку они позволят перейти к концепции защиты частной информации, в частности события могут быть ограничены узким кругом друзей.

Подчеркивается, что лента новостей далеко не исчезнет. Однако теперь у Facebook будет много работы, чтобы устранить ее токсическое воздействие на онлайн-дискурс, честность выборов, дезинформацию и фальшивые новости.

Компания Цукерберга также работает над объединением и безопасностью своих мессенджеров: WhatsApp и Messenger, в которых теперь и видеозвонки тоже получили сквозное шифрование. Также на сцене вскользь упомянули проект "цифровой гостиной", в которой пользователи будут видеть контент своих друзей, с которыми они общаются чаще всего, причем из всех сообществ сразу, то есть фактически объединение WhatsApp, Instagram и Messenger на одной платформе. Такой месенджер всех мессенджеров, в котором аудитория каждого из составляющих проектов больше миллиарда человек. Это уже фактически Facebook номер 2, но с другой социальной структурой.

Многие СМИ отмечают, что попытка сместить акцент с новостной ленты в сторону приватного общения - это ответ Facebook на многочисленные скандалы, связанные с данными пользователей. Именно лента публичных обновлений позволяла компании собирать колоссальный массив данных о пользователях. BuzzFeed предполагает, что философия публичного общения будет воссоздана в Instagram, который в ближайшее время тоже будет обновлен.

Как сообщал УНИАН, ранее основатель Facebook Марк Цукерберг объявил о том, что собирается сделать защиту личных данных пользователей приоритетом, и анонсировал кардинальные изменения принципов работы социальной сети.