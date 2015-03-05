Турция планирует построить собственный космодром

В Турции будут построены первый космодром и институт космических исследований. Об этом сообщил министр транспорта, судоходства и коммуникаций страны Лютфи Эльван, передает Росбалт.

По словам министра, развитие космической отрасли является одним из приоритетов страны. Как пишет газета Sabah, после завершения строительства в планах Анкары запуск спутников и сдача в аренду стартовых комплексов.

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В настоящеее время Турция запускает свои спутники с казахстанского космодрома "Байконур" и китайской базы "Жиугуан".

В 2011 году на орбиту был выведен первый разведывательный спутник Турции RASAT, а 2019 году планируется запустить еще один спутник — Türksat-3A.